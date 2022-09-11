المملكة تشارك أعمال المؤتمر السنوي للمجلس الدولي للأرشيف الأسبوع المقبل

تشارك المملكة الأسبوع القادم في أعمال المؤتمر السنوي للمجلس الدولي للأرشيف، الذي ينعقد في العاصمة الإيطالية "روما"، في الفترة من 19 حتى 23 سبتمبر من هذا العام، برئاسة مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي، وعضوية كل من: وزارة الخارجية، ودارة الملك عبدالعزيز، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وعدد من الجهات.