"وكيل وزارة الشؤون البلدية" يطّلع على مبادرات ومشاريع حاضنات ومنافذ الباعة الجائلين بالدمام

وشملت الجولة عدداً من الحاضنات في شرق الدمام والواجهة البحرية، وفي وسط الدمام، حيث تعرّف على جهود الأمانة من خلال تنظيم مواقع الحاضنات ومشروع (بسطة) الذي يعد كياناً تنموياً متخصصاً في تأهيل وتمكين وتطوير أعمال الطموحين من الباعة الجائلين والأسر المنتجة.