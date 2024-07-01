مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى" يستعد لإطلاق نسخته الرابعة في الرياض لدعم المواهب وتعزيز المشهد والأثر والابتكارات في القطاع

وسيظهر المؤتمر في نسخته الرابعة هذا العام بأجندة حافلة تضم العديد من الفعاليات الثرية تستهدف تطوير المشهد والمجتمع والصناعة الموسيقية في المملكة والمنطقة، وسيركز بشكل خاص على مفهوم "الازدهار" في القطاع الموسيقي، مستهدفًا توسيع نطاقه وترسيخ أثره، إلى جانب التعاون مع الكيانات التعليمية لتعزيز فرص التأثير في مجتمع الشباب، والعمل مع الشركاء لاكتساب الخبرات، وتعظيم فوائد مبادرات "إكس بي"، فضلًا عن استضافة نخبة من أبرز العقول والمواهب في الصناعة محليًا وعالميًا.