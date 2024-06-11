مساجد المشاعر المقدسة.. رعاية وتطوير منذ عهد الملك عبدالعزيز

ويمثل مسجد المشعر الحرام بـ"مزدلفة" مكانة في نفوس حجاج بيت الله الحرام، وقد سمي بذلك لوقوعه في المشعر الحرام بمزدلفة، مما يلي عرفات بأسفل جبل قزح، وقد ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، ولقد أطال الأزرقي في وصفه.. ولم يكن المسجد هذا في مستهل القرن الرابع عشر الهجري، سوى جدار في غرب موضعه يشير إلى القبلة، وبعد ذلك تم بناء المسجد على مساحة حوالى 1000 متر مربع وكان بناؤه متواضعًا، ثم جددت عمارته عدة مرات، كان آخرها التوسعة التي قامت بها حكومة المملكة العربية السعودية عام 1395ﻫ، وتبلغ مساحة المسجد الحالية 6000م2 ويستوعب 8000 مصلٍّ.