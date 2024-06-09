عيادات طبية متكاملة لتقديم الرعاية الصحية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين

عبر عيادات طبية متخصصة مزودة بأجهزة الطوارئ العلاجية والتشخيصية، ومجهزة بجميع الأدوية العلاجية والوقائية, تولي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، اهتماماً كبيراً بصحة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام، منذ وصولهم العاصمة المقدسة ، وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد انتهاء مناسك الحج.
وتعمل 8 عيادات طبية بمقار إقامة الضيوف على مدار الساعة ، حيث تقوم بإجراء الكشف على الحالات، وتقديم الرعاية اللازمة والعاجلة، وصرف الأدوية المناسبة، بالإضافة إلى متابعة الأمراض المزمنة، وفحوصات السكري، والضغط والعلامات الحيوية، كما تعمل على رفع الوعي الصحي للحجاج، وتقديم الإرشادات التوعوية التي تسهم في تعزيز صحتهم خلال رحلة مناسك الحج، إلى جانب تخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة.
وعبر عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة عن سعادتهم البالغة بجميع الخدمات التي تقدم لهم لتسهيل أداء مناسكهم.