عيادات طبية متكاملة لتقديم الرعاية الصحية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين

وتعمل 8 عيادات طبية بمقار إقامة الضيوف على مدار الساعة ، حيث تقوم بإجراء الكشف على الحالات، وتقديم الرعاية اللازمة والعاجلة، وصرف الأدوية المناسبة، بالإضافة إلى متابعة الأمراض المزمنة، وفحوصات السكري، والضغط والعلامات الحيوية، كما تعمل على رفع الوعي الصحي للحجاج، وتقديم الإرشادات التوعوية التي تسهم في تعزيز صحتهم خلال رحلة مناسك الحج، إلى جانب تخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة.