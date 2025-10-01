القيادة تهنئ رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.