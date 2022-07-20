إنقاذ حياة حاج مريض تعرَّض لذبحة صدرية بالطائف

ونقلت فِرق الهلال الأحمر السعودي المريض إلى وحدة القسطرة القلبية وفق مسار الحالات الحرجة بعد زيارته محافظة الطائف برفقة أسرته؛ وذلك لإحساسه بألم شديد بالصدر، تبيَّن بالفحوص أن سببه جلطة قلبية مع انسداد كامل في الشريان الأيسر؛ ما استدعى قيام الفريق الطبي بوحدة القسطرة بقيادة الدكتور سليم لإجراء عملية تركيب دعامة قلبية في أحد شرايين القلب proximal LCX ، استمرت 25 دقيقة.