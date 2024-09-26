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"حساب المواطن": لا بد من تطابق العنوان الوطني مع عقد الإيجار والبيانات المسجلة في "سبل"
حتى لا تتأثر الأهلية.. ويمكن تقديم اعتراض بعد تحديث بيانات المستفيد في البرنامج
أكد برنامج حساب المواطن أنه لا بد من تطابق العنوان الوطني في حساب المستفيد في البرنامج، مع عقد الإيجار في منصة إيجار، والعنوان الوطني الخاص به في "سبل"؛ حتى لا تتأثر الأهلية.
وأضاف البرنامج ردًّا على شكوى أحد المستفيدين من رفض الأهلية لعدم مطابقة العنوان الوطني لعقد الإيجار، وتساؤله حول إلزامية تسجيل عنوان وطني في "سبل"، أنه في حال كان المستفيد "غير مؤهل" يلزمه التوجه لحسابه وتقديم اعتراض من خلال (دراسة الأهلية، تقديم اعتراض) بعد تحديث البيانات، طبقًا لسبب عدم الأهلية.