"حساب المواطن": لا بد من تطابق العنوان الوطني مع عقد الإيجار والبيانات المسجلة في "سبل"

وأضاف البرنامج ردًّا على شكوى أحد المستفيدين من رفض الأهلية لعدم مطابقة العنوان الوطني لعقد الإيجار، وتساؤله حول إلزامية تسجيل عنوان وطني في "سبل"، أنه في حال كان المستفيد "غير مؤهل" يلزمه التوجه لحسابه وتقديم اعتراض من خلال (دراسة الأهلية، تقديم اعتراض) بعد تحديث البيانات، طبقًا لسبب عدم الأهلية.