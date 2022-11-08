في دورتها الثانية.. "اللجنة السعودية-التشيكية" تتفق على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدَيْن

عُقدت في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم أعمال الدورة الثانية للجنة السعودية-التشيكية المشتركة، وتستمر حتى غد الأربعاء، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية بالإنابة، السفير الدكتور سعود الساطي، من الجانب السعودي، ومارتن تلابا، نائب وزير الخارجية لشؤون الدول غير الأوروبية والاقتصادية ودبلوماسية التنمية في جمهورية التشيك، من الجانب التشيكي، وبمشاركة ممثلين من الوزارات والإدارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة في كلا البلدين.
وجرى خلال اللقاء الاتفاق على التعاون الثنائي في مجالات عدة، من ضمنها: الطاقة، والبيئة والمياه والزراعة، والغذاء والدواء، والتجارة والاستثمار، والصناعة والثروات المعدنية، والهندسة المساحية والأنظمة المعلوماتية الجغرافية، والنقل والخدمات اللوجستية، والثقافة والسياحة.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية التشيك عبدالله الرشيد، وسفير جمهورية التشيك لدى السعودية يوراي كوديلكا.