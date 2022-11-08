في دورتها الثانية.. "اللجنة السعودية-التشيكية" تتفق على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدَيْن

عُقدت في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم أعمال الدورة الثانية للجنة السعودية-التشيكية المشتركة، وتستمر حتى غد الأربعاء، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية بالإنابة، السفير الدكتور سعود الساطي، من الجانب السعودي، ومارتن تلابا، نائب وزير الخارجية لشؤون الدول غير الأوروبية والاقتصادية ودبلوماسية التنمية في جمهورية التشيك، من الجانب التشيكي، وبمشاركة ممثلين من الوزارات والإدارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة في كلا البلدين.