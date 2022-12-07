طوارئ مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ "ثلاثينيًّا" مصابًا بجلطة قلبية هددت حياته

أنقذ فريق طبي متخصص في قسم الطوارئ بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر "ثلاثينيًّا"، من تَبِعات جلطة قلبية مفاجئة هددت حياته؛ حيث وصل المريض إلى الطوارئ وهو يشكو من آلام حادة في الصدر، فتم على الفور إخضاعه لتخطيط القلب، ولصور موجات صوتية، وبينت النتائج أنه مصاب بجلطة حادة في القلب، ونُقل بعد التشخيص مباشرة إلى الإنعاش القلبي ومُنح الأدوية المسيلة للدم، وبعد استقرار حالته أجريت له عملية قسطرة تم فيها إزالة الجلطة وتأمين مرور الدم، وكل ذلك تم بحمد الله في وقت قياسي لم يتجاوز الـ"45" دقيقة من لحظة وصوله إلى قسم الطوارئ.