طوارئ مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ "ثلاثينيًّا" مصابًا بجلطة قلبية هددت حياته

أنقذ فريق طبي متخصص في قسم الطوارئ بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر "ثلاثينيًّا"، من تَبِعات جلطة قلبية مفاجئة هددت حياته؛ حيث وصل المريض إلى الطوارئ وهو يشكو من آلام حادة في الصدر، فتم على الفور إخضاعه لتخطيط القلب، ولصور موجات صوتية، وبينت النتائج أنه مصاب بجلطة حادة في القلب، ونُقل بعد التشخيص مباشرة إلى الإنعاش القلبي ومُنح الأدوية المسيلة للدم، وبعد استقرار حالته أجريت له عملية قسطرة تم فيها إزالة الجلطة وتأمين مرور الدم، وكل ذلك تم بحمد الله في وقت قياسي لم يتجاوز الـ"45" دقيقة من لحظة وصوله إلى قسم الطوارئ.
وقد تم نقل المريض من غرفة العمليات إلى العناية المركزة، وحُوّل لاحقًا إلى غرفة تنويم اعتيادية بقي فيها نحو "48" ساعة، محاطًا بعناية طبية حثيثة إلى أن تحسنت حالته، وخرج إلى المنزل.
وقال د.أمجد عبيد رئيس قسم الطوارئ بالمستشفى: اتسمت حالة المريض بالكثير من التعقيد؛ لكن السرعة الكبيرة التي تعامل بها الفريق الطبي ساهَم بشكل كبير في محاصرة الإصابة وإنقاذه من تَبِعات صحية وخيمة، كانت من الممكن أن تمثل خطرًا على حياته، وأضاف أن توفر كل الإمكانيات التشخيصية للحالات الحرجة داخل القسم يضمن حصول مرضى الطوارئ والإصابات الحرجة على العلاج في أقصر وقت ممكن، ويساعد ذلك بشكل حاسم في تشافي حالات الإنعاش القلبي والجلطات الدماغية، ويُجنبهم الكثير من التبِعَات الصحية الخطيرة التي يمكن أن تستمر معهم مدى الحياة.
الجدير بالذكر أن قسم الطوارئ بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الخبر، يضم طوارئ قلبية بتجهيزات متقدمة، ويقوم عليها نخبة من الكفاءات الطبية المتميزة وعلى مستوى عالٍ من التأهيل، ويتوفر بها غرف إنعاش، وكذلك غرف عمليات قلبية متكاملة؛ وهو ما يمكّن الفريق الطبي من التعامل مع كافة أنواع الجلطات القلبية والدماغية والإصابات والحوادث، وأيضًا إجراء العمليات الجراحية في نفس المكان؛ من أجل إنقاذ الحياة عندما لا يكون هناك متسع من الوقت لنقلهم إلى غرف العمليات.