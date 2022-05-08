53 سؤالًا تكشفها 5 خصائص.. "التعداد السكاني".. ذاتي ومحطات واستمارة

وتحتوي استمارة التعداد على 53 سؤالًا، وتستغرق تعبئتها في المتوسط ما يقارب 5 دقائق للفرد و30 دقيقة للأسرة، ويتم تعبئتها من قِبَل أرباب الأسر والأفراد الذين تجاوزت أعمارهم سن 15 عامًا؛ بغرض جمع بياناتهم بناءً على خمس خصائص أساسية:

1- الخصائص الديموغرافية: العمر، الجنس، الجنسية، مكان الإقامة، الحالة الاجتماعية، وغيرها.

2- الخصائص التعليمية: المستوى التعليمي، المؤهلات العلمية، التخصصات الأكاديمية، وغيرها.

3- الخصائص الاقتصادية: الوضع الوظيفي، والمهنة، ونوع القطاع، والنشاط الاقتصادي للجهة، ومتوسط الدخل الشهري، وغيرها.

4- الخصائص السكنية: نوع السكن، وحالة الملكية، وطبيعة الإقامة، ومصدر الكهرباء والماء، وغيرها.

5- الخصائص الصحية: الصعوبات الصحية والأمراض المزمنة.