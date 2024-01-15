"الحياة الفطرية" يناقش "تزايد الصيد والاتجار غير النظامي بالأنواع الفطرية في غرب آسيا"

يُذكر أن اتفاقية المحافظة على الأنواع الفطرية المهاجرة CMS، معاهدة حكومية دولية أُبرمت عام 1979م برعاية برنامج الأمم المتحدة في مدينة بون بألمانيا، ودخلت حيز التنفيذ عام 1983م، وهي معاهدة توفر منصة عالمية للحفاظ على الأنواع المهاجرة وموائلها من الكائنات الفطرية، وانضمت المملكة إلى هذه الاتفاقية عام 1410هـ، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الأخرى منها: اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي التي صدرت بالبرازيل عام 1992م وانضمت إليها المملكة عام 1422هـ، واتفاقية معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهددة بالانقراض (سايتس) التي انضمت إليها المملكة عام 1416هـ، ويجسد توقيع المملكة على هذه الاتفاقيات وغيرها، حرصها على تعزيز التعاون الدولي للحفاظ على الحياة الفطرية وتنوعها الأحيائي، بما يسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.