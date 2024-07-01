بدء التسجيل العقاري الإلكتروني في ستة أحياء بالمدينة المنوّرة

وبيّنت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل جزءاً من حي الملك فهد، وجزءاً من حي العاقول، وجزءاً من حي جماء أم خالد، وحي سكة الحديد، وجزءاً من حي الخضراء، وجزءاً من حي أبيار الماشي، وتضم 4774 قطعة عقارية.