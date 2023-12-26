تحسبًا للأمطار.. الهلال الأحمر بمكة يرفع الجاهزية القصوى بـ 98 مركزاً إسعافياً
أعلن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، عن رفع جاهزيته القصوى؛ تزامنًا مع التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، بداية من اليوم الثلاثاء وأكد مدير فرع الهيئة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم والترحيل الطبي، بالإضافة إلى 98 مركزًا بمنطقة مكة المكرمة؛ منها 24 مركزًا بمحافظة الطائف، و36 مركزًا بمحافظة جدة ، و38 مركزًا تابعًا للعاصمة المقدسة.
وأضاف "بلجون": تم تسخير جميع الموارد في المنطقة من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب وطوارئ والفرق الإسعافية التطوعية وآليات الكوارث والأزمات وفرق الاستجابة النوعية، بالإضافة إلى الإسعاف الجوي الذي يدعم الخدمات الإسعافية الأرضية لمواجهة مثل هذه الأحداث والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والتقنية.
وناشد بلجون جميع المواطنين والمقيمين اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية؛ للحفاظ على سلامتهم من الحوادث، خاصةً عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تتلقّى اتصالات طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم "997"، وتطبيق أسعفني على مدار 24 ساعة في حال حدوث أي طارئ.