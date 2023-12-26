تحسبًا للأمطار.. الهلال الأحمر بمكة يرفع الجاهزية القصوى بـ 98 مركزاً إسعافياً

أعلن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، عن رفع جاهزيته القصوى؛ تزامنًا مع التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، بداية من اليوم الثلاثاء وأكد مدير فرع الهيئة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم والترحيل الطبي، بالإضافة إلى 98 مركزًا بمنطقة مكة المكرمة؛ منها 24 مركزًا بمحافظة الطائف، و36 مركزًا بمحافظة جدة ، و38 مركزًا تابعًا للعاصمة المقدسة.