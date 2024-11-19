"العالم بين أيديكم أكثر أمانًا وازدهارًا".. ريما بنت بندر: الشباب هم المحرك الأساسي لنهضة المملكة

أوضحت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان أن الشباب هم المحرك الأساسي لنهضة المملكة وتحولها نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
ووجّهت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة رسالة ملهمة للشباب، قالت فيها: ورثتم من أجيال سابقة مسؤوليات جديدة وأنا على يقين أنكم أهل لهذا التحدي، وسيصبح العالم بين أيديكم أكثر أمانًا وازدهارًا بقيادتكم المبتكرة وإبداعكم الخلاق.
وأضافت موجهة حديثها للشباب: لستم قادة للغد فقط؛ بل صناع التغيير، لذلك كونوا لغيركم المثال الأعلى واعملوا بجد فكل خطوة نحو التغيير هي خطوة للبشرية لمستقبل مشرق.
ويواصل منتدى مسك العالمي، المنعقد لأول مرة في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك" بحي عرقة في الرياض، تحقيق أثره في دعم الطاقات الشبابية والإبداعية في المملكة والعالم، من خلال مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية التي تسلط الضوء على التحديات والفرص المستقبلية.
وإلى جانب هذه الجلسات، يواصل المنتدى تقديم 31 ورشة عمل تفاعلية لتعزيز المعرفة وبناء القدرات الشبابية، استفاد منها في اليوم الأول، الشباب في المملكة ومن حول العالم، يمثلون 78 دولة؛ حيث قدّم المنتدى ورش العمل عبر المنصة الافتراضية التي عززت الوصول للطاقات الشبابية؛ مما يعكس الطابع الدولي للمنتدى ومكانته منصة ملهمة للحوار والنقاش حول القضايا التي تهم الأجيال القادمة.
ويعد منتدى "مسك" العالمي فرصةً لتعزيز المعرفة والتواصل في ظل مشاركة القادة وصناع القرار والمبتكرين والخبراء المختصين من مختلف المجالات؛ لدعم وتمكين الشباب بالمعرفة والخبرات.