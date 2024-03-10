"ليب 24".. أكثر من 50 ألف زائر من خارج السعودية

وأكد أهمية مشاركة تطبيق المطار في المؤتمر التقني الأضخم عالمياً "ليب 24"، قائلاً: "نحرص أن نكون جزءاً من مسيرة النهضة الشاملة التي تعيشها بلادنا في ضوء رؤية 2030 التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد في شتى المجالات، فما نشاهده في بلادنا من حراك مميز واستضافة لأكبر الأحداث العالمية تقنيًّا واقتصاديًّا وطبيًّا ورياضيًّا وثقافيًّا؛ يعكس ما أثمرت عنه هذه الرؤية المباركة من تأكيد قيمة ومكانة المملكة كمنارة للإنسانية".