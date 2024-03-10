"ليب 24".. أكثر من 50 ألف زائر من خارج السعودية

حقق مؤتمر ليب نجاحاً مبهراً حيث تم تسجيل أكثر من ٥٠ ألف زائر من خارج السعودية، لحضور فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر التقني الأضخم عالمياً "ليب 24".
وقدمت منصة "ليب" خدمة حجز الفنادق والطيران عبر الربط التقني مع تطبيق المطار، شريك السفر للمؤتمر، بالإضافة إلى البرامج والتجارب السياحية النوعية، وفقاً لاهتمامات السائح وظروفه الزمانية والمكانية، بما يدعم الاستفادة من حضور الفعاليات، وزيارة المعالم السياحية والاستمتاع بتجارب نوعية.
ووجه الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة لـ"تطبيق المطار" فيصل يوسف الراجحي، الشكر إلى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة على دعمه ورعايته الكريمة لمؤتمر ليب 24 ودعمه المميز للجميع .
وأكد أهمية مشاركة تطبيق المطار في المؤتمر التقني الأضخم عالمياً "ليب 24"، قائلاً: "نحرص أن نكون جزءاً من مسيرة النهضة الشاملة التي تعيشها بلادنا في ضوء رؤية 2030 التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد في شتى المجالات، فما نشاهده في بلادنا من حراك مميز واستضافة لأكبر الأحداث العالمية تقنيًّا واقتصاديًّا وطبيًّا ورياضيًّا وثقافيًّا؛ يعكس ما أثمرت عنه هذه الرؤية المباركة من تأكيد قيمة ومكانة المملكة كمنارة للإنسانية".
وأفاد "الراجحي" بأن تطبيق المطار يحضر اليوم كشريك للسفر ويقدم حلولاً تقنية لتوفير خيارات السكن والتجاري السياحية النوعية في "ليب 24"، ويقدم حلول السفر والسياحة لزوار الفعاليات، كما يقدم تجربته الثرية في التحول الرقمي في مجال السياحة الرقمية، الذي يعد اليوم من أنجح الاستثمارات التي قمنا بها لتطوير أعمالنا وخدمة عملائنا.
وتأتي مشاركة "تطبيق المطار" كشريك حلول السفر في "مؤتمر ليب" بعد النجاحات التي حققها في الآونة الأخيرة، ودوره البارز في تطوير قطاع السياحة والسفر.
يذكر أن "تطبيق المطار" إحدى الشركات السعودية المستفيدة من "برنامج الشركات المليارية" الذي يضم مجموعة من الشركات التقنية متسارعة النمو، ضمن البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات NTDP.
ويسلط مؤتمر "ليب 24" الضوء على التقنية، الذكاء الاصطناعي، الاستدامة، الألعاب، الفضاء، الأمن السيبراني والتوائم الرقمية، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء، فيما يمثل المؤتمر منصة مؤثرة للمستثمرين، والشركات الناشئة، والخبراء، والمهتمين، حيث يُعد عامل جذب للشركات التقنية، والاستثمارات، ومحوراً مهماً في عملية التحول الرقمي محلياً وعالمياً.