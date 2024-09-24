الأمم المتحدة تشيد بتحقيق المملكة نموًا بـ 73% في أعداد السياح الوافدين

أشاد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة زوراب بولوليكاشفيلي، بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية، وتحقيقها نسبة نمو 73% في أعداد السياح الدوليين الوافدين من الخارج خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الحالي 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019م، وتصدرت على إثرها دول مجموعة العشرين في مؤشرات نسبة نمو عدد السياح الدوليين، ونسبة نمو إيرادات السياحة الدولية، كما سجلت إيرادات السياحة الدولية ارتفاعًا بنسبة 207%، وذلك وفقًا لتقرير الباروميتر الصادر عن الأمم المتحدة للسياحة في شهر سبتمبر 2024م.