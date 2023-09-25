بالصور.. مدارس الطائف تحتفل باليوم الوطني والطلاب والطالبات يتغنون بأمجاد المؤسّس

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، باليوم الوطني السعودي، تحت شعار نحلم ونحقق، والذي يصادف"23 سبتمبر 2023، بتنفيذ عددٍ من الفعاليات والمناشط على مستوى الإدارات والمكاتب، إضافة إلى عددٍ كبيرٍ من الفعاليات التي تنفذ في المدارس خلال الأيام الأربعة القادمة.
جاء ذلك ذلك لإبراز دور المؤسّس الملك عبدالعزيز وأبنائه في لمّ الشمل، وتجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وتعزيز قيم الانتماء والولاء لدى الطلاب والطالبات وجميع منسوبي التعليم، وذلك بحضور وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة المكلف المهندس بدر الحارثي وعدد من القيادات.
وانطلقت الاحتفالات في مدارس تعليم الطائف والإدارات، بعددٍ من الفعاليات منها: "القائد القدوة التي يعبّر فيها الطلاب والطالبات عن مؤسّس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز، وحارة أجدادي لربط الطلاب والطالبات بماضيهم العريق، والمنافسات الرياضية (دوري كرة القدم وتنظمه مكاتب التعليم)، ومعارض مدرسية من إنتاج الطلاب والطالبات، وفعاليات للتعريف للبيرق، وجدارية حب الوطن.
وأكد "الغامدي"، أهمية تفعيل اليوم الوطني لتعزيز قيم المواطنة والانتماء والولاء لهذا الوطن الغالي الذي قدم الكثير وما زال يقدم، وتعزيز مكانته لدى جيل رؤية 2030 واستشعارهم نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
وأضاف، أن اليوم الوطني يوم ماجد سعيد، وتاريخ تليد، وقف فيه المؤسّس على منبر الفخر، ومنصة العزيمة والاقتدار، وأعلن أمره السامي الكريم، مستجيباً لرغبة شعبه العظيم، بتسمية الوطن باسم" المملكة العربية السعودية"، بعد أن وحّد أطرافه، وجمع شتاته، وآمن روعاته، وحفظ حدوده، لتكون السعودية بلداً آمناً مطمئناً، يأتيها رزقها ورغدها من كل مكان، ولتكون لنا دارٌ وشعارٌ وأمنٌ واستقرارٌ.