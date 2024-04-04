"البيئة": 40 محطة ترصد هطول أمطار متفاوتة في 6 مناطق و"الرياض" تسجل أعلى كمية

وبيّن التقريرُ تسجيلَ المنطقة الشرقية "3.8" ملم في الأحساء، بينما سجلت منطقة عسير "1.6" ملم في تنومة، و"1.2" ملم المضة - ضريب، فيما سجلت منطقة نجران "5.0" ملم في ثار، و"3.8" ملم في مطار شرورة. ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة خلال 24 ساعة حتى صباح اليوم يمكن زيارة الرابط التالي: "bit.ly/441v7B7".