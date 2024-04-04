"البيئة": 40 محطة ترصد هطول أمطار متفاوتة في 6 مناطق و"الرياض" تسجل أعلى كمية

سجّلت منطقة الرياض أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ"29.8" ملم في الخروعية - القويعية، وذلك ضمن "6" مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار حتى صباح اليوم الخميس.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة: رصدت "40" محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباحًا يوم الأربعاء 03 أبريل حتى الساعة التاسعة صباحًا يوم الخميس 04 أبريل 2024؛ هطول أمطار في مناطق: "الرياض، مكة المكرمة، القصيم، الشرقية، عسير، نجران".
وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في القويعية "8.1" ملم، وفي حي القدس سجلت "13.0" ملم، فيما سجّلت منطقة مكة المكرمة "28.3" ملم في الشفا - الطائف، و"5.4" ملم في الهدا، وفي منطقة القصيم سجلت عنيزة "10.8" ملم، وفي ضرية "5.7" ملم.
وبيّن التقريرُ تسجيلَ المنطقة الشرقية "3.8" ملم في الأحساء، بينما سجلت منطقة عسير "1.6" ملم في تنومة، و"1.2" ملم المضة - ضريب، فيما سجلت منطقة نجران "5.0" ملم في ثار، و"3.8" ملم في مطار شرورة. ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة خلال 24 ساعة حتى صباح اليوم يمكن زيارة الرابط التالي: "bit.ly/441v7B7".