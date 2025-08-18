"الأرصاد": رياح نشطة وضباب وموجة حارة على المنطقة الشرقية

في الوقت نفسه حذّر المركز الوطني للأرصاد، من موجة حارة على محافظات العديد، وبقيق، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها، تصل درجتها بين (47 - 48) درجة مئوية، وتبدأ من الساعة الحادية عشر صباحًا وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـخامسة مساءً.