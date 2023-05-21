بموقفين ودهاء سياسي سعودي.. "الحميد": هكذا أعادت قمة جدة الوهج للقمم العربية

وفي مقاله "قمة جدة واستعادة الوهج" بصحيفة "الشرق الأوسط"، يقول الحميد: "نجحت المملكة العربية السعودية في إعادة الوهج للقمم العربية، وليس من خلال متابعتها من قبل العرب، بل بفرضها على الأخبار العالمية، واهتمام الغرب، وليس بالضرورة عبر القرارات، بل من خلال المواقف.. ووسط القضايا الصاخبة دولياً، من خلال الحرب في أوكرانيا، وعربياً، من خلال المواجهات العسكرية في السودان، أو التعقيدات في ليبيا، وكذلك الأزمة الرئاسية في لبنان، والأوضاع في سوريا، فإن كل ما تحتاج إليه القمة العربية هو المواقف، وليس الأقوال".