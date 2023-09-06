"أمير الجوف" يدشّن مبادرة "تحقيق أمنية" للأطفال المصابين بالسرطان بالمنطقة

واستمع لنبذة تعريفية عن المؤسسة وأعمالها في المنطقة، وعرض الدليل التعريفي للمؤسسة وللمبادرة من قِبَـل ممثلتها بالمنطقة مشاعل الخليف؛ كما وقّع على ملف المبادرات بحضور عدد من الأطفال محاربي السرطان ضمن فعاليات اليوم العالمي للعمل الخيري الذي يوافق 5 سبتمبر من كل عام، عبر تحقيق أماني هؤلاء الأطفال وفق آلية معينة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة؛ للإسهام في دعم جهود محاربة هذا المرض.