"أمير الجوف" يدشّن مبادرة "تحقيق أمنية" للأطفال المصابين بالسرطان بالمنطقة

أشاد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بالرعاية الشاملة من القيادة الحكيمة -أيدها الله-، لأبناء الوطن بمختلف فئاتهم ومناطقهم، ودعمها المستمر لأنشطة وفعاليات القطاع الثالث ومساندتهم في شراكاتهم المجتمعية، لإطلاق المبادرات، ومنها مبادرة مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي؛ لتحقيق أمنية الأطفال المصابين بالسرطان في المنطقة، معرباً عن شكره لكل مَن أسهم في ابتسامة هؤلاء الأطفال.
وأكّد الأمير فيصل بن نواف؛ أهمية العمل الخيري في تعزيز التطوع والإحسان بما ينمّي الأواصر الاجتماعية، ويسهم في إيجاد مجتمعات أكثر شمولية ومرونة، بما يحقّق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال تدشينه في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مبادرة "تحقيق أمنية" التي تنظّمها مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي الوقفيّة للأطفال المصابين بمرض السرطان، بالتعاون مع الجمعيات ذات العلاقة بالمنطقة،
واستمع لنبذة تعريفية عن المؤسسة وأعمالها في المنطقة، وعرض الدليل التعريفي للمؤسسة وللمبادرة من قِبَـل ممثلتها بالمنطقة مشاعل الخليف؛ كما وقّع على ملف المبادرات بحضور عدد من الأطفال محاربي السرطان ضمن فعاليات اليوم العالمي للعمل الخيري الذي يوافق 5 سبتمبر من كل عام، عبر تحقيق أماني هؤلاء الأطفال وفق آلية معينة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة؛ للإسهام في دعم جهود محاربة هذا المرض.
وفي ختام اللقاء، تسلّم أمير الجوف درعاً تذكارية، كما التُقطت الصور التذكارية له مع الأطفال الذين سعت المؤسسة عبر جمعيات المنطقة بتحقيق أمانيهم بدعمٍ من القيادة الحكيمة -أيدها الله- وبمتابعة أمير المنطقة.