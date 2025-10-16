"يلو" الراعي الذهبي لمعرض Mobility Live بالرياض

يُذكر أن “يلو” لديها أكثر من 100 فرع تغطي مدنًا ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وجمهورية مصر العربية، ومملكة المغرب، وسويسرا. وتملك “يلو” خبرة لأكثر من 25 عامًا في مجالها، وتُوفّر مفهومًا يتجاوز الخيال؛ ليس مجرد سيارة، بل خدمة تناسب احتياجات عملائها ورغباتهم، وتأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلتهم لجعلها أسهل وأسرع.