"يلو" الراعي الذهبي لمعرض Mobility Live بالرياض

ضمن استراتيجيتها الريادية في تطوير حلول النقل الذكية وتعزيز حضورها في الفعاليات المتخصصة في قطاع التنقّل، أعلنت شركة الوفاق لحلول النقل “يلو” عن رعايتها معرض Mobility Live كراعي ذهبي لهذا الحدث المميز الذي يُقام خلال الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر الجاري في واجهة روشن بمدينة الرياض، ومشاركتها بجناح مميز يحكي قصتها ويبرز الخدمات التي تقدمها لعملائها H3-E52.
وتستعرض “يلو” خلال مشاركتها في المعرض أحدث استثماراتها في مجال تطوير الحلول التقنية الذكية، والتي تهدف إلى إثراء تجربة العملاء عبر تقديم خدمات أكثر سهولة وسلاسة في الحجز والاستلام والتسليم، إلى جانب التركيز على توسيع أسطولها من السيارات الكهربائية دعمًا للتحوّل نحو النقل المستدام بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما تسلّط الضوء على نجاحها في نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) الذي يُتيح نقل هوية “يلو” المؤسسية وخبراتها التشغيلية إلى أسواق جديدة محليًا ودوليًا.
وعن رعاية " الذهبية " ومشاركتها في المعرض تحدث الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل “يلو” الأستاذ حمد الحميّد قائلًا: “مشاركتنا في معرض Mobility Live تأتي امتدادًا لمسيرة “يلو” في ريادة حلول النقل المتقدمة، حيث نؤمن أن المستقبل يبدأ من الاستثمار في التقنية والابتكار. نحن لا نطوّر خدماتنا فحسب، بل نعيد تعريف تجربة التنقّل بالكامل لتكون أكثر ذكاءً واستدامة. كما أن توسّعنا في السيارات الكهربائية ومنح الامتياز التجاري لعلامتنا، يعكس ثقة الشركاء في نموذج أعمالنا وقوة هويتنا التي أثبتت نجاحها في أسواق متعددة.”
واختتم الحميّد تصريحه بالتأكيد على أن “يلو” مستمرة في تنفيذ استراتيجية توسّع متوازنة تجمع بين الابتكار التقني والانتشار الجغرافي بما يضمن تقديم تجربة متكاملة ترتقي بتوقعات العملاء وتواكب تطلعات قطاع التنقّل الحديث في المملكة والمنطقة.
يُذكر أن “يلو” لديها أكثر من 100 فرع تغطي مدنًا ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وجمهورية مصر العربية، ومملكة المغرب، وسويسرا. وتملك “يلو” خبرة لأكثر من 25 عامًا في مجالها، وتُوفّر مفهومًا يتجاوز الخيال؛ ليس مجرد سيارة، بل خدمة تناسب احتياجات عملائها ورغباتهم، وتأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلتهم لجعلها أسهل وأسرع.