القوات الجوية ونظيرتها اليونانية تواصلان مناورات تمرين "عين الصقر ٣" بأثينا

واصلت القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها اليونانية مناورات تمرين "عين الصقر ٣" في قاعدة سودا الجوية باليونان، وفق حساب وزارة الدفاع على تويتر.
وانطلقت يوم السبت الماضي في قاعدة سودا الجوية في جمهورية اليونان مناورات تمرين "عين الصقر-3"، حيث بدأ التمرين بدراسات أرضية لتوحيد المفاهيم بين الأطقم الجوية، ومن ثم البدء بطلعات جوية مشتركة من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية وطائرات القوات الجوية اليونانية في سماء البحر الأبيض المتوسط.
وتركز مناورات "عين الصقر-3" على تنفيذ عديدٍ من الطلعات الجوية التدريبية ضمن حملة جوية اشتملت على العمليات الجوية المضادة الدفاعية والهجومية وعمليات الهجوم الإستراتيجي وعمليات التحريم الجوي وعمليات الإسناد الجوي للقوات السطحية، إلى جانب التدرب في بيئات حرب إلكترونية متطورة التي لها دور كبير في حسم المعارك الجوية، إضافة إلى تبادل الخبرات مع القوات المشاركة في المناورات".