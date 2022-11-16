القوات الجوية ونظيرتها اليونانية تواصلان مناورات تمرين "عين الصقر ٣" بأثينا

وتركز مناورات "عين الصقر-3" على تنفيذ عديدٍ من الطلعات الجوية التدريبية ضمن حملة جوية اشتملت على العمليات الجوية المضادة الدفاعية والهجومية وعمليات الهجوم الإستراتيجي وعمليات التحريم الجوي وعمليات الإسناد الجوي للقوات السطحية، إلى جانب التدرب في بيئات حرب إلكترونية متطورة التي لها دور كبير في حسم المعارك الجوية، إضافة إلى تبادل الخبرات مع القوات المشاركة في المناورات".