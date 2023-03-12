مكة.. إنقاذ حياة معتمر بريطاني تعرّض لأزمة رئوية حادة أثناء أدائه العمرة

وأوضح تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، أن الفريق الطبي في مستشفى أجياد للطوارئ تمكّن -بفضل الله- من التعامل السريع وتقديم الخدمات الإسعافية والطارئة مع الحالة منذ أن تلقى البلاغ، حيث اتضح بعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية أنه يعاني وجود التهاب رئوي حاد وانخفاضاً في مستوى الأكسجين، ووضعت الحالة على جهاز التنفس الصناعي، وإدخاله لقسم العناية المركزة بالمستشفى، وتلقي الرعاية الكاملة لحين استقرار الحالة التي تماثلت للتحسن بعد مرور 4 أيام.