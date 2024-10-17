تأجير ومشاركة.. بدء استقبال رغبات التقدم لـ"مشروع الأمتعة والمتعلقات الشخصية بالحرمين"

في خطوة تطويرية، تبدأ الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين في استقبال الرغبات لمشروع توفير خدمة حفظ الأمتعة والمتعلقات الشخصية في الحرمين الشريفين، ليؤدي المرتادون نسكهم في بيئة آمنة.
وفي نبذة عن المشروع، قالت الهيئة، إنه يسرها دعوة الراغبين إلى تقديم طلب إبداء الرغبات لمشروع المعالجة الشاملة للأمتعة والمتعلقات الشخصية في الحرمين الشريفين، والذي يهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وفقاً لأفضل الممارسات والحلول المقدمة محلياً وعالمياً.
وعن أهداف المشروع، أشارت "الحرمين" إلى أن أهداف المشروع تشمل "تصميم حل متكامل للأمتعة والمتعلقات الشخصية بكل أنواعها، وتحسين تجربة الضيف وتعزيز الشعور بالراحة لدى ضيف الرحمن، وتوفير بيئة منظمة للضيف وتعزيز آمنة بحفظ الأمتعة باحترافية مما يتيح للضيف التركيز على أداء العبادات".
وأبانت الهيئة أن فترة التقديم للمشروع تبدأ اليوم 2024/10/17م وتستمر حتى يوم 11/15/ 2024م، مشيرة إلى أن نوع العقد "المشاركة في الدخل، وتأجير مواقع".
وأكدت "شؤون الحرمين" أنه يمكن إبداء الرغبات في التقدم للمشروع عبر الإرسال على البريد الإلكتروني "rsc1@gph.gov.sa".