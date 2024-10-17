تأجير ومشاركة.. بدء استقبال رغبات التقدم لـ"مشروع الأمتعة والمتعلقات الشخصية بالحرمين"

وأبانت الهيئة أن فترة التقديم للمشروع تبدأ اليوم 2024/10/17م وتستمر حتى يوم 11/15/ 2024م، مشيرة إلى أن نوع العقد "المشاركة في الدخل، وتأجير مواقع".