كبير مذيعي "فوكس نيوز".. مقابلة ولي العهد حظيت باهتمام عالمي كبير ولم يكن هناك أيُّ قيود على أسئلتي

أكّد كبير مذيعي قناة فوكس نيوز الأمريكية، بريت باير، في مقالٍ نُشر على موقع القناة، اليوم الجمعة، حول مقابلته مع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التي تمّ بثها في شهر سبتمبر الماضي، أنه لم يتعرّض لأيّ قيودٍ في الأسئلة التي طرحها، ولم يُطلب منه ما يمكنه طرحه أو تغطيته.