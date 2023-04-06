خلال زيارته للمملكة.. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل وزير الدفاع

وجرى خلال اللقاء استعراض عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتأكيد على استمرار دعم المملكة المتواصل لليمن، وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن، وجهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل يُنهي الأزمة اليمنية، وينقل اليمن وشعبه للسلام والتنمية.