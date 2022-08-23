ميناء جدة.. ضبط 9 أطنان من الفواكه المجففة تحتوي على ألوان غير مسموح بها

وأوضحت "الهيئة" أنه من خلال الرقابة على المنتجات الخاضعة لإشرافها في منافذ الدخول، تم الاشتباه في إرسالية منتجات غذائية، وبعد الكشف عليها وتفريغها من الحاوية، تبين عدم مطابقتها للائحة الفنية (SFDA.FD 2500: 2021)، من خلال إضافة ألوان غير مسموح بإضافتها لهذه المنتجات.