"الفضلي" يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق البيئة

واطّلع المجلس على أبرز أعمال الصندوق خلال الفترة السابقة ومتابعة تنفيذها، وناقش ما سيستجد من أعمال مستقبلية، إضافة إلى مناقشة أداء الصندوق خلال عام 2022م، واعتماد خطة ومستهدفات وميزانية عام 2023م، وكذلك متابعة قرارات المجلس السابقة.