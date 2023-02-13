جديد علاج السمنة.. "تركيب حزام المعدة" بديلًا للجراحة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف

بدأ مركز جراحة السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، بتركيب الحزام الطولي للمعدة الذي يحتاجه الكثيرون من مرضى السمنة للتخلص من الوزن الزائد.
وأوضحت "صحة الطائف" أن تركيب الحزام يحتاج إلى توافر شروط صحية للاستفادة من الحزام الطولي، وهذه ليست المرة الأولى لتركيب هذا الحزام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف؛ حيث تم تركيبه سابقًا دون مضاعفات.
وأضافت الصحة أن الحزام يلائم المرضى الذين يعانون من السمنة من الدرجة الثانية؛ بحيث تكون كتلة الجسم أقل من 40، وكذلك المرضى الذين يرغبون في إجراء جراحي قابل للانعكاس وإعادة المعدة للوضع السابق فيما بعد.
وتابعت أن للسمنة آثارًا خطيرة على الفرد والمجتمع، وتزيد نسبتها عالميًّا من عام لآخر، وساهم التطور العلمي والتكنولوجي بشكل كبير في تطوير حزام المعدة من الشكل العرضي القديم إلى الشكل الطولي.
وقالت إن الحزام الجديد مصنوع من مواد لا تُسبب حساسية أو تفاعلًا مع الجسم، ويؤدي نفس مفعول التكميم؛ ولكن نسبة المضاعفات أقل بكثير كما أنه قابل للإزالة إذا أراد المريض ذلك فيما بعد؛ حيث تعود المعدة لطبيعتها دون آثار ضارة؛ على عكس التكميم غير القابل للعودة لما كانت عليه المعدة، وكذلك فإن الحزام الطولي أفضل من معظم عمليات السمنة الأخرى مثل تحويل المسار وغيرها؛ لأن نسبة المضاعفات أقل ويمكن إزالته في أي وقت وعمليته أسهل على المريض.