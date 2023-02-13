جديد علاج السمنة.. "تركيب حزام المعدة" بديلًا للجراحة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف

وقالت إن الحزام الجديد مصنوع من مواد لا تُسبب حساسية أو تفاعلًا مع الجسم، ويؤدي نفس مفعول التكميم؛ ولكن نسبة المضاعفات أقل بكثير كما أنه قابل للإزالة إذا أراد المريض ذلك فيما بعد؛ حيث تعود المعدة لطبيعتها دون آثار ضارة؛ على عكس التكميم غير القابل للعودة لما كانت عليه المعدة، وكذلك فإن الحزام الطولي أفضل من معظم عمليات السمنة الأخرى مثل تحويل المسار وغيرها؛ لأن نسبة المضاعفات أقل ويمكن إزالته في أي وقت وعمليته أسهل على المريض.