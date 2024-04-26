"تعليم الطائف" يفتح بابَ التقديم لشاغلي الوظائف التعليمية بمدارس التعليم المستمرّ

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالطائف عن فتح باب التقديم لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للراغبين في الترشيح للعمل بمدارس التعليم المستمر "بنين - بنات" للعام الدراسي القادم 1446هـ، اعتبارًا من يوم الأحد 19 شوال وينتهي يوم الثلاثاء 28 شوال 1445هـ.
وتفصيلًا: أوضحت الإدارة أنه يجب على الراغبين للعمل في التعليم المستمرّ "بنين، بنات" تعبئة استمارة الترشيح للعمل "مدير/ــة، وكيل/ـة، معلم/ـة، معلم/ـة تربية فكرية" في مدارس المستمر مع تصديق الاستمارة من الرئيس المباشر على صحة البيانات ورفعها مع المرفقات المطلوبة على الرابط الإلكتروني:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1RxJiAiD-Kjx0qopKFaKyIDbKi3zDE79vJjX3ZpVUxE0V3A/closedform
وكذلك تعبئة البيانات مع أهمية مطابقتها مع استمارة الترشيح.
وأكد المدير العام للتعليم بالطائف "د. سعيد بن عبدالله الغامدي" على الجميع التقيد بالضوابط والشروط وإكمال المرفقات المطلوبة، موضحًا أن الترشح يشمل الهيئة التعليمية والإدارية من مديري ومديرات المدارس والوكلاء والوكيلات والمعلمين والمعلمات والموجهين والموجهات الطلابيين بمدارس التعليم العام الحكومية ومعاهد التربية الخاصة.
ولفت "الغامدي" إلى أن نهاية التسجيل سيكون بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 28/ 10/ 1445هـ، ولن تقبل الطلبات بعد هذا التوقيت، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.