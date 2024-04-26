"تعليم الطائف" يفتح بابَ التقديم لشاغلي الوظائف التعليمية بمدارس التعليم المستمرّ

وتفصيلًا: أوضحت الإدارة أنه يجب على الراغبين للعمل في التعليم المستمرّ "بنين، بنات" تعبئة استمارة الترشيح للعمل "مدير/ــة، وكيل/ـة، معلم/ـة، معلم/ـة تربية فكرية" في مدارس المستمر مع تصديق الاستمارة من الرئيس المباشر على صحة البيانات ورفعها مع المرفقات المطلوبة على الرابط الإلكتروني:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1RxJiAiD-Kjx0qopKFaKyIDbKi3zDE79vJjX3ZpVUxE0V3A/closedform