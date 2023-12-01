بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي.. الجامعة العربية تدعو إلى توحيد الجهود للقضاء على الإيدز

وأكّدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة -في بيان اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإيدز في الأول من ديسمبر من كل عام- حرص الجامعة العربية على تعزيز التعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ومديري البرامج الوطنية لمكافحة الإيدز لدى وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء، للعمل على تحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز (2014- 2020)، التي اعتمدها مجلس وزراء الصحة العرب عام 2014.