المرور يجدد دعوته لإسقاط المركبات التالفة مجانًا

وبيّن المرور أن للخدمة عدة مزايا، كتنفيذ الخدمة إلكترونيًّا دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية، وإسقاط المركبة من سجلاتك فورًا، وأنه لا يوجد التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية، وتحسين المشهد الحضاري لمدن ومناطق المملكة.