المرور يجدد دعوته لإسقاط المركبات التالفة مجانًا

دعت الإدارة العامة للمرور إلى المسارعة بالاستفادة من المهلة التصحيحية وإسقاط المركبات التالفة.
وتمكن خدمات المرور الأفراد من إسقاط المركبة إلكترونيًّا عبر منصة "أبشر"، دون التزامات مالية، وذلك خلال المدة التصحيحية التي تنتهي في 1 مارس 2023م.
وبيّن المرور أن للخدمة عدة مزايا، كتنفيذ الخدمة إلكترونيًّا دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية، وإسقاط المركبة من سجلاتك فورًا، وأنه لا يوجد التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية، وتحسين المشهد الحضاري لمدن ومناطق المملكة.
وحول طريقة الوصول للخدمة بيّن أنه يتوجب الدخول لخدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة في منصة "أبشر"، واستعراض المراكز المعتمدة والتوجه للمركز، وتسليم المركبة واللوحات، وإعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على جوال المستفيد.