اكتست بحلة خضراء زاهية.. "روضة خريم" تجتذب السياح وتنعش رماح اقتصادياً

اكتست روضة خريم بحلة خضراء، اليوم الخميس، بعد الأمطار التي هطلت خلال الأسبوع الماضي، حيث أصبحت قبلة للزوار والسياح الباحثين عن الاستمتاع بالأجواء الجميلة.
وتفصيلاً، تعتبر روضة خريم من أجمل مناطق المملكة التي تمتاز بالمسطحات الخضراء الكبيرة، وتقع على بعد 100 كلم شمال شرق الرياض وتتبع إدارياً لمحافظة رماح، ويوجد بها ممرات مائية حيث تصب بها العديد من ممرات السيول، أهمها شعيب الطوقي إلى جانب أودية عديدة مثل الخويش وثيلان والثمامة، وبها أحواض كبيرة لتخزين مياه الأمطار، كما توجد بها الكثير من الحيوانات مما يجعلها أشبه بمحمية طبيعية خلابة.
وباتت روضة خريم، التي عُرفت منذ وقت طويل بأنها المتنفس المحبب لملوك المملكة وأمرائها على مر الأزمان، خلال الأيام الحالية مزاراً لجميع أهل الرياض، حيث تعج المنطقة بالمخيمات والزوار والسياح، الأمر الذي أنعش محافظة رماح بشكل كبير من ناحية الحراك الاقتصادي على مستوى التجارة والعقار، حيث امتلأت أغلب الفنادق والشقق المفروشة بالسياح، وشهدت حركة البيع قفزات كبيرة.