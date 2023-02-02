اكتست بحلة خضراء زاهية.. "روضة خريم" تجتذب السياح وتنعش رماح اقتصادياً

وتفصيلاً، تعتبر روضة خريم من أجمل مناطق المملكة التي تمتاز بالمسطحات الخضراء الكبيرة، وتقع على بعد 100 كلم شمال شرق الرياض وتتبع إدارياً لمحافظة رماح، ويوجد بها ممرات مائية حيث تصب بها العديد من ممرات السيول، أهمها شعيب الطوقي إلى جانب أودية عديدة مثل الخويش وثيلان والثمامة، وبها أحواض كبيرة لتخزين مياه الأمطار، كما توجد بها الكثير من الحيوانات مما يجعلها أشبه بمحمية طبيعية خلابة.