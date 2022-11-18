ماذا تعني مشاركة ولي العهد في الحوار غير الرسمي لقادة منتدى "أبيك"؟

وتشارك المملكة للمرة الأولى هذا العام في المنتدى، حيث دُعِي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى المشاركة في الحوار غير الرسمي لقادة الاقتصادات الأعضاء في المنتدى، الذي يضم دول كبرى مثل، الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين وأستراليا وكوريا الجنوبية، وتستند دعوة المملكة إلى المشاركة في قمة المنتدى في بانكوك؛ لما تتمتع به من ثقل اقتصادي وسياسي دولي، ولتحقيق المملكة نتائج مهمة بالنسبة للمحاور التأسيسية للمنتدى، وأولوياته في القمة الحالية، فاقتصاد المملكة من أكبر 19 اقتصادًا عالمياً، ووفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فإنها تتصدر دول مجموعة العشرين في معدل النمو خلال عام 2022.