"أسر التوحّد" تُنظّم مؤتمر "تطوير خدمات التوحّد عبر الابتكار والتكامل"

يُقدِّم المؤتمرَ نخبةٌ من المختصين باضطراب طيف التوحد، وخبراء التقنية من جميع أنحاء دول العالم، في عدد من الجلسات العلمية والحوارية؛ لاستعراض مضامين هامّة حول طرح حلول متكاملة ومتقدمة في قطاع التوحد بالمملكة.