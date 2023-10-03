"أسر التوحّد" تُنظّم مؤتمر "تطوير خدمات التوحّد عبر الابتكار والتكامل"

تنظّم جمعيةُ أسر التوحد، في الرابع والخامس من أكتوبر الجاري بالرياض، مؤتمرَ تطوير خدمات التوحد عبر الابتكار والتكامل، تحت رعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
يُعقد المؤتمر بالتعاون مع مركز الأمير محمد بن سلمان للتوحّد واضطرابات النموّ، بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، ويفتتحه رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود، بتواجد عدد من أصحاب السمو الملكي والوزراء.
يُقدِّم المؤتمرَ نخبةٌ من المختصين باضطراب طيف التوحد، وخبراء التقنية من جميع أنحاء دول العالم، في عدد من الجلسات العلمية والحوارية؛ لاستعراض مضامين هامّة حول طرح حلول متكاملة ومتقدمة في قطاع التوحد بالمملكة.
ويأتي المؤتمر ضمن سلسلة متتابعة لمبادرات جمعية أسر التوحد التنموية الكبرى، التي تهدف لترقية الخدمات المقدّمة لذوي التوحّد وأسرهم، وتمكينهم من الحصول على فرص جودة حياة أفضل.
يُتاح الحضور لكل من أراد التسجيل من المختصين والمهتمين وأسر ذوي اضطراب طيف التوحد والعامة، كما سيكون هناك بثٌّ حي مباشر عند انطلاق المؤتمر.
يُذكر أن المؤتمر سيستمرّ يومين متتاليين، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.