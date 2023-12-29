شاهد.. كيف سحرت "الأترجة الحائلية" زوّار مهرجان الحمضيات؟

تفاعل عدد من زوار مهرجان "حمضيات حائل" في نسخته الثالثة 2023 التي تنظمها الجمعية التعاونية الزراعية بالمنطقة، من الفترة 26-30 ديسمبر الحالي ، بممشى الفجر بحي صبابة، مع الأترجة الحائلية التي ظهر كبر حجمها مقارنة بمثيلاتها في مختلف مناطق المملكة.
وتتسم "الأترجة" الحائلية بأن لها طرق استخدام مختلفة، ففي الماضي كان الحائليون يتناولونها مع السكر، حيث تقطع قطعًا صغيرة يزال منها قشرها، ثم توضع في صحن ويوضع بجانبها صحن آخر يحتوي على السكر إما المطحون وإما العادي.
وبعد أن اشتهرت حائل بالصرار "الفلفل الحار" أصبح أبناء المنطقة يخلطونها، إما مع الصرار، أو توضع في صحن آخر بجانبه كالسكر.
وقد تذوق زوّار المهرجان الاترجة مع الصرار الحائلي ومع السكر.
وبدأ بعض الأسر المنتجة بحائل، أخيرًا، بإدخال "الأترجة الحائلية" في طبقات الحلوى والمطبوخات التي أضاف لها "الأترج" نكهة خاصة بعد خلطه مع مكونات أخرى جعل منها طعاماً مميزاً مطلوبًا.
وذكر أصحاب المزارع المشاركة في المهرجان أن الكمية المعروضة من الحمضيات نفدت مع بداية انطلاق فعاليات المهرجان، مما استدعى جلب كميات أخرى، فيما طلب زوار المهرجان من خارج منطقة حائل، البائعين بتجهيز طلباتهم وإرسالها لهم على عناوينهم في مناطقهم.
وأشار بعض أصحاب المزارع الذين تخصّصوا في "الأترجة" و"البرتقال الملكي"، إلى أن بعض الزوّار طالبوا بأن يتم تخصيص وحجز ما لا يقل عن 15 كجم في كل موسم حمضيات، وإرساله الكميات إليهم، وهو ما يضمن للبائع المشارك في المهرجان عملاء دائمين له طول مواسم إنتاج مزرعته للحمضيات.