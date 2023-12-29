شاهد.. كيف سحرت "الأترجة الحائلية" زوّار مهرجان الحمضيات؟

وأشار بعض أصحاب المزارع الذين تخصّصوا في "الأترجة" و"البرتقال الملكي"، إلى أن بعض الزوّار طالبوا بأن يتم تخصيص وحجز ما لا يقل عن 15 كجم في كل موسم حمضيات، وإرساله الكميات إليهم، وهو ما يضمن للبائع المشارك في المهرجان عملاء دائمين له طول مواسم إنتاج مزرعته للحمضيات.