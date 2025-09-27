في نيويورك.. وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة تعزيز التعاون لمواجهة التحديات العالمية

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بالأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال اللقاء استعراض مسارات التعاون بين المملكة والأمم المتحدة، وأهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية المتسارعة. كما تم بحث آليات التعاون الدولي في ظل الأزمات الإنسانية والنزاعات الإقليمية، وسبل رفع مستوى عمل المنظمة لتكون منصة جامعة تدعم القضايا الإنسانية العادلة وتقدم المساندة للشعوب، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار العالمي.
وحضر اللقاء كل من وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.