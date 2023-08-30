المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار في المملكة الأيام الأخيرة من أغسطس

أما على صعيد درجات الحرارة، فيُتوقع أن تميل درجات الحرارة للانخفاض في مناطق عديدة من المملكة، مقارنة بما كان عليه الحال في الأيام الماضية، وتسود أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وشديدة الحرارة في أجزاء من الشرقية والرياض، مع درجات حرارة في منتصف الأربعينيات.