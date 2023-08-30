المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار في المملكة الأيام الأخيرة من أغسطس

تشير آخر الخرائط الجوية والناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات باستمرار تعرض جنوب غرب المملكة العربية السعودية لأحوال جوية غير مستقرة يرافقها العديد من الظواهر الجوية؛ وذلك خلال الأيام الأخيرة من شهر أغسطس.
ويتوقع بمشيئة الله أن يتجدد تكاثر السحب الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء من يومي الأربعاء والخميس 30 و31 أغسطس على جازان ومرتفعات عسير والباحة، وتتركز هذه السحب على منطقة جازان بالدرجة الأولى، ويرافقها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرد ونشاط في الرياح الهابطة، مع فرص لجريان الأودية والشعاب.
وتظهر كميات من الغيوم العالية والمتوسطة على منطقة الرياض إداريًّا قد يتخللها هطول زخات متفرقة من الأمطار في مناطق محدودة إجمالًا من المنطقة ويصحبها نشاط في سرعة الرياح في بعض الأوقات تثير بعض الأتربة والغبار.
أما على صعيد درجات الحرارة، فيُتوقع أن تميل درجات الحرارة للانخفاض في مناطق عديدة من المملكة، مقارنة بما كان عليه الحال في الأيام الماضية، وتسود أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وشديدة الحرارة في أجزاء من الشرقية والرياض، مع درجات حرارة في منتصف الأربعينيات.