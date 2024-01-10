"أبشر" تنفذ أكثر من 4.4 مليون عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار.. خلال ديسمبر 2023

وعبر منصة "أبشر أعمال" تجاوزت العمليات المنفذة أكثر من مليوني عملية، ففي الأمن العام تم إصدار 884,216 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، وتنفيذ 215,156 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، و128,130 عملية في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، وإضافة 54,910 مستخدمين فعليين للمركبة، وإجراء 38,428 عملية تحفظ على نقل ملكية مركبة، وتجديد 34,689 رخصة سير، و23,614 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة للمنشآت، وإصدار 22,569 شهادة خلو سوابق، و14,773 تفويضًا في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و4,322 عملية استعلام عن معلومات رخصة القيادة، وإجراء 2,386 استعلامًا عن معلومات المركبات، و2,074 عملية في خدمة إصدار تصاريح الأسلحة الهوائية، و739 عملية في إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.