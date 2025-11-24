في أجواء حماسية بالرياض.. Twisted Minds يتألق و3 بطولات تختتم في "الدوري السعودي الإلكتروني"

شهدت منافسات "الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية" لحظات مثيرة وأداءً نخبوياً في البطولة الكبرى التي يحتضنها "SEF أرينا" بمدينة الرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وسط مشاركة فرق ولاعبين من نخبة المشهد العالمي.
وتُمثّل البطولة المرحلة الختامية لموسم الدوري، حيث تعكس مدى الاحترافية المتقدمة للاعبي المملكة، وتُبرز عمق المواهب المحلية وروح التنافس المتصاعد في قطاع الألعاب الإلكترونية.
وخلال الأسبوع الثالث من المنافسات، أُسدل الستار على ثلاث بطولات قوية شملت: Mobile Legends: Bang Bang، وOverwatch 2، وDota 2، وسط أداء لافت ونتائج حاسمة.
وفي بطولة Mobile Legends، خطف فريق Team Falcons الأضواء بفوزه على Stallions وTwisted Minds بنتيجة 2-0، قبل أن يحسم النهائي أمام Geekay Esports بنتيجة 3-1، بينما نال اللاعب "Saano" جائزة أفضل لاعب.
أما في بطولة Dota 2، فقد سيطر فريق Twisted Minds على المشهد بعد فوزه على Rafha Esports في نصف النهائي بنتيجة 2-1، ثم في النهائي بنتيجة 3-1، حيث حصد اللاعب "This Too Shall Pass" جائزة أفضل لاعب.
وفي Overwatch 2، واصل Twisted Minds تألقه بتجاوز Zntrx بنتيجة 2-0، ثم Al-Qadsiah بنتيجة 3-1، قبل أن يلتقيه مجددًا في النهائي ويفوز بنتيجة 4-2، ليتوج اللاعب "Simple" بجائزة أفضل لاعب.
من جانبه، قال عبدالله النصر، مدير قسم منتجات الرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي: "تواصل البطولة الكبرى تقديم تجربة ترفيهية مشوقة، ونجح اللاعبون في تقديم مستويات عالية مع اقتراب ختام الموسم. وقد شهدنا حتى الآن سبع بطولات، وحماس الجمهور في SEF أرينا أضفى على الحدث أجواء مميزة، ونتطلع للأسبوع الختامي بكل حماس."
وتضم البطولة 11 لعبة من أبرزها: eFootball، PUBG Mobile، League of Legends، Rocket League، Dota 2، Counter Strike 2، Overwatch 2، Call of Duty: Mobile، Mobile Legends، Rainbow Six: Siege، وValorant.
وتُعد البطولة الكبرى إحدى ركائز استراتيجية الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، إذ تهدف إلى بناء منظومة تنافسية مستدامة، وصقل مهارات اللاعبين السعوديين، ودعم الاستراتيجية الوطنية للألعاب الإلكترونية، وصولًا إلى تمثيل المملكة في المحافل العالمية.