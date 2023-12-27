مهرجان الإبل.. القوات الخاصة للأمن والحماية تستعرض الزي التاريخي لرجل الأمن وعدد من البنادق التاريخية

تستعرض القوات الخاصة للأمن والحماية، أمام زوار معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في الصياهد بالرمحية شمال منطقة الرياض، الزي التاريخي لرجل الأمن، وعددًا من البنادق التاريخية المستخدمة في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن.
ويحظى زوار معرض وزارة الداخلية، بالتعرف على الأعمال الميدانية لـ(الفصيل التاريخي) بالقوات الخاصة للأمن والحماية، مثل: الراجلة، والخيالة، والهجانة، في مختلف مناطق المملكة، والمشاركة في المراسم والاحتفالات الرسمية، وإبراز الزي العسكري التاريخي لرجال الأمن.
يُذكر أن معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) يحتوي على أجنحة وأركان متنوعة لتعريف الزوار بمهام وزارة الداخلية ورسالتها الرئيسية المتمثلة في حفظ الأمن وتحقيق السلامة، من خلال شعار "وطن آمن ومزدهر" في رحلة أمنية تعزز الفخر بما قدّمته الوزارة للمحافظة على الشعور بالأمن والأمان في كل مكان وزمان، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلولها الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة "أبشر"، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية، وأبرز مشروعاتها التنموية، وميدان الرماية والعروض العسكرية، وأجنحة تُعَزز الانتماء الوطني والوعي الأمني والثقافي والاجتماعي، وتقديم عروض الفلكلور الشعبي.