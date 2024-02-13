بينهم رئيسة وزراء إستونيا.. روسيا تدرج 3 مسؤولين في دول البلطيق على قائمة المطلوبين

وأفادت مذكرة، نُشرت في موقع وزارة الداخلية الروسية، بأنها تلاحق رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس في روسيا في "قضية جنائية"، من دون تحديد الجريمة أو الجنحة المتهمة بارتكابها. كما صدرت بحق وزير الخارجية الإستوني تيمار بيتركوب مذكرة جلب، وكذلك وزير الثقافة الليتواني سيموناس كايريس، ومدير المعهد البولندي للذاكرة الوطنية كارول ناوركي.