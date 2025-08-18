مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ينظم برنامج "شهر اللغة العربية" في أذربيجان

من جانبه أكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان، عمق العلاقات الثقافية بين المملكة وأذربيجان، مشيدًا بالدور الفاعل الذي يضطلع به مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في توطيد هذه العلاقات، من خلال ما يقدمه من برامج نوعية ومشروعات لغوية وثقافية، تسهم في خدمة اللغة العربية وتعزيز التواصل الحضاري، مؤكدًا حرص السفارة على دعم الأنشطة العلمية والثقافية التي ينفذها المجمع، إلى جانب دعم مختلف جهود المؤسسات السعودية ذات العلاقة في هذا المجال.