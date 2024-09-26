بنك الرياض يتصدر البنوك السعودية في المساهمة بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع "برنامج كفالة"

ويُعد بنك الرياض داعمًا رئيسيًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يلعب دورًا فاعلًا في تمكينها وتطويرها ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد حقق البنك عددًا من الإنجازات البارزة في هذا المجال، حيث تصدر قائمة البنوك من حيث: أكبر إجمالي مبالغ تمويل مضمون من برنامج كفالة، وأكبر عدد من المنشآت المستفيدة وأكبر عدد من الكفالات المصدرة.