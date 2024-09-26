بنك الرياض يتصدر البنوك السعودية في المساهمة بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع "برنامج كفالة"

تحت رعاية معالي وزير التعليم رئيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ يوسف البنيان أقيم حفل تكريم شركاء النجاح لبرنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، ويأتي هذا الاحتفال ليؤكد الدور المحوري والرئيسي الذي شكلته الجهات التمويلية خلال رحلة البرنامج منذ انشاءه.
وفي خطوة تعكس ريادة بنك الرياض في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حصد البنك ثلاث جوائز مرموقة مقدمة من برنامج كفالة تضمنت الجوائز: جائزة الأداء المتميز (الفئة الذهبية)، والتي تؤكد تميز الحلول التمويلية المقدمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأفضل شريك مصرفي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونظير مساهمته في نموها وتطورها. كما حصد البنك جائزة أكبر عدد من المنشآت الجديدة المستفيدة لأول مرة من التمويل المصرفي، مما يعكس دوره الفاعل في خلق وإتاحة فرص النمو والنجاح لأكبر عدد من شباب وشبات الوطن. بالإضافة إلى ذلك، فقد حصل البنك على جائزة الأداء القطاعي كأفضل بنك في تمويل المنشآت العاملة في القطاع السياحي، مما يؤكد التزامه بدعم هذا القطاع الحيوي وتطويره.
ويُعد بنك الرياض داعمًا رئيسيًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يلعب دورًا فاعلًا في تمكينها وتطويرها ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد حقق البنك عددًا من الإنجازات البارزة في هذا المجال، حيث تصدر قائمة البنوك من حيث: أكبر إجمالي مبالغ تمويل مضمون من برنامج كفالة، وأكبر عدد من المنشآت المستفيدة وأكبر عدد من الكفالات المصدرة.
بفضل هذه الإنجازات، يؤكد بنك الرياض حرصه الدائم بدعم رؤية المملكة 2030، والمساهمة في تحقيق أهدافها الطموحة في تنويع مصادر الدخل وتمكين القطاع الخاص والتي بدورها تشكل خلق اقتصاد وطني متنامي. ويتطلع البنك إلى مواصلة جهوده في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم المزيد من الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجاتها المتزايدة.