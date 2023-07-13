هل الثعابين تتسلق النخيل؟ .. تحذير للمزارعين من مفاجآت يوليو وأغسطس وسبتمبر

وفي التفاصيل، حذرت الإدارة خلال الفترة الحالية عند صعود ‫النخلة من وجود ‫الثعابين السامة بالقرب من ‫الجمار والثمار حيث إن وجود الثمار والظل يمثل بيئة مناسبة لوجودها.