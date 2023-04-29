موسم أمطار يطيب فيه البطيخ.. "الحصيني": اليوم بدء "الكنة" فهل ترى النجم السابع؟!

تفصيلاً، أوضح "الحصيني"؛ أن موسم "الكنة" حدٌّ فاصلٌ بين الصيف الذي يعبّر عن الحر المقبول، والقيظ الذي يعبّر عن شدة الحر؛ حيث يعد من مواسم الأمطار في المملكة، وهي فترة تتسم بالتقلبات الجوية السريعة "من غبار وأمطار" ونحوها، وفيها آخر أنواء الربيع؛ حيث يستمر زيادة النهار ونقص الليل وانحسار الغطاء النباتي تدريجيًّا، وتزداد حاجة الأشجار إلى الماء، ويطيب -خاصةً في آخرها- أكل البطيخ أو الحبحب.