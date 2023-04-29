موسم أمطار يطيب فيه البطيخ.. "الحصيني": اليوم بدء "الكنة" فهل ترى النجم السابع؟!

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن موسم "الكنة" يبدأ اليوم السبت، ويستمر حتى 6 يونيو 2023، وفيه تختفي نجوم الثريا عن الأنظار بسبب وهج الشمس من جهة الغرب.
تفصيلاً، أوضح "الحصيني"؛ أن موسم "الكنة" حدٌّ فاصلٌ بين الصيف الذي يعبّر عن الحر المقبول، والقيظ الذي يعبّر عن شدة الحر؛ حيث يعد من مواسم الأمطار في المملكة، وهي فترة تتسم بالتقلبات الجوية السريعة "من غبار وأمطار" ونحوها، وفيها آخر أنواء الربيع؛ حيث يستمر زيادة النهار ونقص الليل وانحسار الغطاء النباتي تدريجيًّا، وتزداد حاجة الأشجار إلى الماء، ويطيب -خاصةً في آخرها- أكل البطيخ أو الحبحب.
وتابع يقول، عبر حسابه على "تويتر": "الثريا عبارة عن عنقود نجمي لا يُرى منها بالعين المجرّدة إلا ست نجوم والنجم السابع منها صعبٌ رؤيته إلا مَن لديه قوة في البصر، هل تستطيع أنت رؤية النجم السابع من الثريا؟".
وأردف: "كنة الثريا" من المواسم المشهورة في السنة عند العرب وتعد امتداداً لموسم المراويح أو السرايات المسماة عند الأولين الأمطار الصيفية، وهي أصلاً أمطار ربيعية معروفة بالغزارة والعواصف الرعدية القوية وبطيئة الحركة أحيانا تؤدي إلى جريان الأودية تُسبق برياح عاصفة مثيرة للغبار.
وبيّن أن هذه الفترة تشتهر بأنها مرحلة انتقالية تأخذنا بالتدريج من فصل الربيع إلى فصل الصيف، فمن فضل الله علينا أن البرد لا يأتي دفعةً واحدة، كما أن الحر لا يأتي دفعةً واحدة وإنما بشكلٍ متدرج؛ حتى لا يتأثر الإنسان والحيوان والنبات، فهذه الفترة تأخذنا تدريجيًّا من فصل الربيع إلى الصيف بتدبير العزيز الحكيم.
واختتم "الحصيني"؛ مبيناً أن الثريا "كنة الثريا" تظهر فجر يوم الأربعاء 18 /11/ 1444هـ لهذا العام من الجهة الشرقية، وتقع ضمن 3 من منازل القمر، وهي: "الرشاء، الشرطان، البطين"، ومدة كل واحدة منها 13 يوماً، فيكون المجموع هو 39 يوماً.