من وإلى الرياض.. زيارات متبادلة وجولات لولي العهد.. ما انعكاسها على مكانة السعودية الدولية؟

بدأ عام 2022 بعدد من الجولات لولي العهد، جاء أبرزها حضور الأمير محمد بن سلمان قمة العشرين التي عُقدت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر، في دلالة على الاهتمام الذي يوليه ولي العهد لاجتماعات قمة مجموعة العشرين؛ إذ شارك سموه من قبل في قمم هانغتشو في الصين، وبوينس أيرس في الأرجنتين، وأوساكا في اليابان، فضلاً عن رئاسته القمة التي جرت في الرياض.

وشهدت الزيارة وقتذاك إعلان ولي العهد تكفُّل السعودية بمشروع ترميم مركز جاكرتا الإسلامي؛ وذلك في امتداد لاهتمام ودعم السعودية وولاة أمرها بدعم الدول الإسلامية، وتلمُّس احتياجات شعوبها.