أول نظام وطني لمراقبتها.. "الغذاء والدواء" تكافح "مقاومة المضادات الحيوية" بـ 7 طرق

وأوضحت الهيئة أن الوسائل الأخرى لمكافحة "مقاومة المضادات الحيوية تتمثل في تحليل ورصد مضادات الميكروبات، ودراسة المواد الوراثية المباشرة من عينات الطعام، مما يسمح بمراقبة شاملة لمقاومة مضادات الميكروبات عبر بيئات مختلفة، ودعم مبادرات المراقبة والوقاية والسيطرة من خلال تقديم اختبارات مرجعية دقيقة، والعمل على إنشاء أول نظام وطني لمراقبتها، وتعزيز الوعي والتثقيف حول مقاومة مضادات الميكروبات، وتطبيق أحدث الأبحاث العلمية وتعزيز الابتكار والتعاون المحلي والدولي.